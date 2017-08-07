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07.08.2017 10:30

Прокуратурой Ловозерского района поддержано государственное обвинение в отношении осужденного, совершившего преступление в местах лишения свободы

Прокуратурой Ловозерского района в Ловозерском районном суде поддержано государственное обвинение в отношении осужденного К., отбывающего нака­зание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской об­ласти, за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что 24 октября 2016 года осужденный К., находясь на площадке построения осужденных в ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурман­ской области, в результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных от­ношений, используя при себе заточку, умышлено нанес ею не менее двух ударов в область грудной клетки другому осужденному, чем причинил тяжкий вред здоро­вью.

Судом с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый приго­ворен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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