В Никеле отметили Международный день коренных народов мира

Татьяна Нестерова.

Международный день коренных народов мира в Мурманской области по традиции принято отмечать в разных городах и селах региона. В этом году основные праздничные мероприятия состоялись на площадке Дома культуры "Восход" в Никеле. Яркая концертная программа, выступление фольклорных коллективов, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества и мастер-классы. Испытать силу и ловкость можно было, приняв участие в национальных видах спорта - это метание аркана, прыжки через нарты, женский саамский футбол. По традиции завершил праздник "Костер единения" в исполнении саамского нойда.







