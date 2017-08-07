Новый квест "Путешествие во времени. Хибиногорск-Кировск". В городе горняков тестируют мобильную игру

Алексей Котович.

В городе горняков тестируют мобильную игру-квест "Путешествие во времени. Хибиногорск-Кировск". Маршрут - проспект Ленина. Здесь игрокам предстоит найти несколько зашифрованных объектов. Возле каждого - контрольный вопрос. Ответил правильно - получи наградные баллы и переходи на новую локацию. Тестировать игру и исправлять ошибки будут в течение недели. После продукт представят на суд зрителей.

Участница квеста Людмила Белая: "Ты когда проходишь контрольные точки, они отмечаются на карте и сразу же высвечивается, что ты нашел эту точку и задание к ней. Задание сформулировано понятно, особенно, если ты живешь здесь, хоть немного знаешь историю города. Я думаю, что с ними справятся и приезжие туристы. Можно догадаться, главное — смотреть внимательно по сторонам, читать вывески, все, что зашифровано в заданиях — это все вокруг можно найти".