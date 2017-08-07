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07.08.2017 09:22

Сотрудники ГИБДД и прокуратуры Ленинского округа провели специальное занятие в детском лагере "Радуга" в Мурманске

Светлана Деменева.

В детском лагере "Радуга" в школе №18 Мурманска открылась третья смена. Для 120 юных горожан организовано 5 отрядов. В одном из них сотрудники ГИБДД и  прокуратуры Ленинского округа  провели специальное занятие, которое еще раз должно напомнить детям  о том, как правильно вести себя на дороге и в экстремальных ситуациях. Такие встречи особенно нужны перед началом  учебного года. Летом движение на улицах Мурманска не такое интенсивное, как осенью и за время каникул многие из учеников просто забывают правила.
Помощник прокурора Ленинского административного округа г. Мурманска Михаил Бойцов: «Принесли подарки, плакаты, иллюстрирующие в данном случае дорожные знаки, дорожную разметку, книжки по безопасности дорожного движения».
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