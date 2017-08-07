Один из берегов реки Кола стал чище. В минувшие выходные субботник прошел в районе старого железнодорожного моста

Наталия Бурдина.

Цель акции - привлечь внимание северян к проблемам в сфере обращения с отходами, объединить усилия властей и жителей региона в работе по наведению чистоты на улицах и в местах отдыха. Волонтеры собрали несколько десятков мешков с мусором. Всё это вывезено спецорганизацией на полигон. Генеральные уборки в области продолжатся. По плану — еще 10 мест.

Глава администрации Кольского района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Лихолат: "Ликвидация накопленного экологического ущерба внутри наших населенных пунктов, это ветхие, аварийные, где-то полуразрушенные здания. Следующий этап - у нас очень много мест отдыха и мы закладываем в нашу муниципальную программу уже финансовые средства на следующий год, мы обязательно организуем мусорные площадки, контейнеры и будем системно, планово вывозить этот мусор".