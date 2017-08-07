Дорожные ремонты перешагнули экватор. План по региональным участкам выполнен уже на 60%

Анастасия Ярославская.

Муниципалитеты не отстают. Задача - успеть сделать всё до первого снега. Финансирование без сбоев, региональная казна города поддерживает ежегодно грантами на поддержание местных трасс. Как отметила, оценив работы на автоподъезде к Минькино, губернатор Марина Ковтун: пока успешно справляются, средства расходуются разумно.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В этом году была направлена рекордная сумма - 410 млн рублей, мы понимаем, что жители, оценивая качество дорог не смотрят - они муниципальные, поселковые или это федеральная трасса - они смотрят в целом - комфортно им ехать по дороге или нет. Ну и, конечно, дорога - это безопасность, безопасность передвижения наших граждан. Для нас это имеет большое значение, поэтому мы выбрали такой путь, и мы считаем, что он оправдан".