В Кузреке отметили день Поморской козули

Яков Осетров, Алексей Котович.

В восьмой раз древняя Кузрека отметила свой, непохожий ни на какие другие праздник - день Поморской козули. Старинные обереги, которые издавна хранили покой и благополучие жителей этой земли уже давно стали брендом, который привлекает тысячи туристов. На этот раз Кузреку посетили художники из Вологды и кадеты из Ярославской области. Яхтсмены из Карелии и пилигримы из Финляндии. Село превратилось на один день в огромную открытую творческую площадку, где можно было обменяться опытом, приобрести оригинальные сувениры и, конечно же, найти новых друзей.

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая: "Праздник культуры, праздник традиций, праздник души русской. С каждым годом он прирастает новыми талантами, новыми коллективами, новыми участниками".