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07.08.2017 08:52

"Тепло из добрых рук". В Кандалакше сотрудники центра "Гармония" проводят благотворительную акцию

Алексей Котович.

До начала нового учебного года остаётся меньше месяца , а пока школьники наслаждаются каникулами, их родители уже закупают для своих чад всё необходимое: форму, тетради, учебники и канцелярские принадлежности. Вот только не каждой семье по карману такие расходы, а особенно семьям многодетным. В Кандалакше помочь горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, призывают специалисты центра "Гармония". В эти дни здесь проходит акцию "Тепло из добрых рук".
Ведущий специалист по социальной работе МБУ ЦССРМ "Гармония" Марина Заозерская: "Кандалакше принимают очень активное участие в нашей благотворительной акции. В этом году мы решили расширить количество пунктов приема для удобства кандалакшан. Добавили канцелярские магазины. Так же благотворительная корзина будет находиться в Центральной библиотеке и в Детской библиотеке. Ну и в наших подростковых клубах".
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