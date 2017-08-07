"Тепло из добрых рук". В Кандалакше сотрудники центра "Гармония" проводят благотворительную акцию

Алексей Котович.

До начала нового учебного года остаётся меньше месяца , а пока школьники наслаждаются каникулами, их родители уже закупают для своих чад всё необходимое: форму, тетради, учебники и канцелярские принадлежности. Вот только не каждой семье по карману такие расходы, а особенно семьям многодетным. В Кандалакше помочь горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, призывают специалисты центра "Гармония". В эти дни здесь проходит акцию "Тепло из добрых рук".

Ведущий специалист по социальной работе МБУ ЦССРМ "Гармония" Марина Заозерская: "Кандалакше принимают очень активное участие в нашей благотворительной акции. В этом году мы решили расширить количество пунктов приема для удобства кандалакшан. Добавили канцелярские магазины. Так же благотворительная корзина будет находиться в Центральной библиотеке и в Детской библиотеке. Ну и в наших подростковых клубах".





