В Кандалакше продолжается капитальный ремонт дорог

Алексей Котович.

На самых проблемных участках в городе и поселках Лувеньга и Нивский появится новое асфальтовое покрытие. Подрядчики уже приступили к работе, которые планируется завершить уже к 10 августа. Дорожные рабочие не только отремонтируют проезжие части, но и приведут в порядок тротуары, а старым снятым асфальтом, который называют фамом, отсыпят проблемные участки грунтовых дорог. Также необходимо отметить, работа подрядчиков находится на постоянном мониторинге со стороны специалистов администрации и будет подвергаться дальнейщему тщательному контролю на всех этапах.

Глава муниципального образования Кандалакшский района и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "В общей сложности, в рамках только этого контракта будет отремонтировано более 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Но это не все. При конкурсных процедурах образовалась экономия более 4 млн рублей. И на сегодняшний день объявлен уже дополнительный контракт, мы надеемся, в рамках дополнительных работ отремонтировать еще около 8 тысяч квадратных метров кандалакшских дорог".