Морские рыбоводы региона завершают кампанию по переработке атлантического лосося

]Андрей Зайцев.

После недавней эпидемии царской рыбы, повлекшей колоссальные потери, и которая вывела серьёзные проблемы в организации производства, процесс восстановлен. Садки под постоянным неусыпным контролем. Биологи, прошедшие обучение в Норвегии регулярно осматривают рыбу. Контролировать помогают ветеринары.

Директор по рыбоводству Никита Падерин: «Мы готовы реагировать. В случае если возникнет нештатная ситуация, мы готовы за несколько дней, за неделю, полностью целиком, садок выловить, переработать его, чтобы не допустить гибели рыбы. Не допустить дальнейшего заболевания и её гибели».