В Североморске прошло учение по противоподводно-диверсионной обороне главной базы Северного флота

На территории соединения надводных кораблей в городе Североморске состоялось учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) главной базы Северного флота.

В ходе учения дежурные силы ППДО отрабатывали практические эпизоды противодействия условным «диверсантам», пытающимся проникнуть на акваторию главной базы флота с целью совершения диверсионных актов на быстроходных катерах, а также в подводной среде.

Во время отработки практических эпизодов основной акцент ставился на организацию тесного взаимодействия между экипажами дежурных кораблей и дежурными подразделениями по противоподводно-диверсионной обороне, которые должны обеспечить непрерывное наблюдение за надводной и подводной обстановкой в базе флота с периодическим выполнением профилактических противодиверсионных мероприятий.

В целях предотвращения возможных действий подводных диверсантов на акватории главной базы Северного флота было выполнено профилактическое гранатометание. Это упражнение выполнили боевые расчеты многоствольных реактивных гранатомётов МРГ-1 эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» и дежурная боевая группа отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) на быстроходных лодках БЛ-680 ручными гранатами РГД-5.

На следующем этапе вахтенным сигнальщиком эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» был обнаружен катер, нарушавший режим плавания на Североморском рейде Кольского залива.

Дежурная боевая группа отряда по борьбе с ПДСС на быстроходных лодках выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия.

На завершающем этапе учения совершенствовались навыки ведения боя под водой, как одиночными бойцами, так и в составе боевых групп. Личный состав отряда по борьбе с ПДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.

Все учебные мероприятия проводились при строгом соблюдении мер безопасности во время стрельб и водолазных спусков.

Аналогичные тренировки дежурных сил противоподводно-диверсионной обороны регулярно проводятся во всех пунктах базирования Северного флота.



/ПРЕСС – СЛУЖБА СЕВЕРНОГО ФЛОТА/