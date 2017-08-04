Смотрите на канале "Россия 1" программу "В эфире - Мурманск"

Комфортная городская среда. Кто и как будет благоустраивать наши дворы? И что должны сделать горожане, чтобы их двор вошел в программу благоустройства? Какие идеи привезли из Краснодара мурманчане - участники форума "Городская среда", посвященного вопросам модернизации общественных пространств городов? На эти и другие вопросы ответят гости студии программы "В эфире - Мурманск" - глава муниципалитета Дмитрий Филиппов и заместитель председателя Совета депутатов города Тамара Прямикова. Эфир передачи 5 августа на канале "Россия 1" в 8:40.