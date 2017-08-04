115 жилых домов и несколько детских садов в Мурманске сегодня остались без электричества

Любовь Дубова.

Свет погас на улицах Ленинского округа. В их числеи - Аскольдовцев, Александрова, Чумбарова-Лучинского, Халатина. Это произошло в 10:31. Уже через 20 минут электричество начали возвращать в дома. На подключение всех объектов потребовалось два часа. Энергетики называют произошедшее не аварией, а технологическим отключением. Поврежденный участок линии найден. Представители электросетевой компании продолжают работу.

Генеральный директор электросетевой компании Дмитрий Чебыкин: "Вышли линии из строя. Работают бригады, электротехническая лаборатория, также работают сотрудники по определению причин и мест повреждения кабельной линии. Самое главное установить причину - как это произошло".







