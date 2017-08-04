По лучшим европейским технологиям. Свежайший продукт из Заполярья - к отечественному столу

Елена Ямаш.

Российская рыбоводная компания, которая занимается выращиванием атлантического лосося, в том числе - и в Мурманской области, приобрела смолтовый завод в Норвегии. До этого мальков закупали за рубежом. Производственный цикл замкнулся.

Из акватории Ура-Губы, где расположено садковое хозяйство, каждый день к причалу поселка Три Ручья приходит живорыбное судно. На его борту - 50 тонн только что выловленного атлантического лосося.

Капитан ТХ "Лиинахамари" Сергей Козицин: "Вы наблюдаете, вся живая она в трюмах, прекрасно себя чувствует. Стоит также кислородная установка, это идет обогащение воды. То есть, все условия для нее созданы".

Из кабины капитана можно наблюдать практически весь процесс. И как рыба плещется в двух 25-тонных трюмах, и как идет ее приемка в цеху.

Вот по этой трубе - это так называемый рыбонасос - еще живой лосось поступает в рыборазделочный цех. Это позволяет гарантировать свежесть готовой продукции.

Традиционная норвежская технология. На фабрике рыбу оглушают и обескровливают. Затем подают на разделочную линию.

Главный технолог рыбообрабатывающего завода Виктор Давыдов: "Это самый гуманный способ. Рыбу обескровили, она не умирает в агонии, как если бы она сразу потрошилась и разделывалась".

Лосося сортируют по весу. Средний - чуть менее 5 с половиной кг. Свежайшую продукцию укладывают в специальные контейнеры и пересыпают льдом. Работа относительно небольшого коллектива - порядка 30 человек - как часы. У каждого свой функционал. Все четко и слаженно.

Рыбообработчик рыбообрабатывающего завода Виталий Смирнов: "То есть, я ухаживаю за каждой рыбкой. Аккуратненько, ровненько надо уложить в коробку. Боремся за качество".

Средняя производительность этого цеха - 40 тонн в сутки. В первую очередь, зависит от объема трюма живорыбного судна. При высокой загрузке предприятие может увеличить ее более, чем в два раза.

Представитель компании аквакультуры Игорь Пономарев: "Востребована полностью. Работаем непосредственно под заказы клиентов. Максимально, что удавалось выдавать - до 90 тонн готовой продукции в сутки".

С этого завода упаковки с заполярным лососем отправляются по всей стране. Его несложно найти и на полках заполярных торговых сетей.







