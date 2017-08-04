В Мурманске продолжается действие программы "Формирование комфортной городской среды". Как стать участником?

Наталия Бурдина.

Новую игровую площадку хотели бы видеть жители улицы Баумана в областном центре. Сейчас играть местной детворе особо негде. Поэтому мурманчане решили принять участие в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Как стать участниками программы - с этим вопросом люди обратились к депутатам горсовета. План работ инициативная группа уже подготовила. Сейчас главное - согласовать его с соседями. Если все процедуры будут выполнены и необходимые документы собраны, то этот двор включат в программу на 2018 год.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "А теперь нужно провести собрание в доме, юридически все оформить, чтобы и подписи были, оформлен правильный протокол. Дальше они должны сделать дизайн-проект - то, о чем мы говорили. Они точно должны прописать все основные виды работ - это асфальтирование, поребрики, освещение, скамейки и урны".







