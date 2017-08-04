Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.08.2017 18:45

В Мурманске продолжается действие программы "Формирование комфортной городской среды". Как стать участником?

Наталия Бурдина.

Новую игровую площадку хотели бы видеть жители улицы Баумана в областном центре. Сейчас играть местной детворе особо негде. Поэтому мурманчане решили принять участие в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Как стать участниками программы - с этим вопросом люди обратились к депутатам горсовета. План работ инициативная группа уже подготовила. Сейчас главное - согласовать его с соседями. Если все процедуры будут выполнены и необходимые документы собраны, то этот двор включат в программу на 2018 год.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "А теперь нужно провести собрание в доме, юридически все оформить, чтобы и подписи были, оформлен правильный протокол. Дальше они должны сделать дизайн-проект - то, о чем мы говорили. Они точно должны прописать все основные виды работ - это асфальтирование, поребрики, освещение, скамейки и урны".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.75
Евро = 71.95
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.