У памяти нет границ. На полуострове Рыбачий открыт обновлённый мемориал советским и британским воинам

Андрей Зайцев.

На полуострове Рыбачий российские и английские военные моряки открыли обновлённый воинский мемориал, где захоронены советские бойцы и 2 британских лётчика, погибших в годы Великой Отечественной войны. Долгие годы имена англичан были неизвестны. Но события давних дней смогли восстановить. И даже удалось найти родственников.

Эндрю Уильям Ферлонг ещё не родился, когда его родственник - лейтенант Эдвард Сеймор Бурк - погиб во время боевой операции. Вылетев с авианосца "Фьюриус" 30 июля 1941 года, он и старший матрос Джеймс Бэрдсли не вернулись.

Родственник погибшего лётчика (Дублин, Ирландия) Эндрю Уильям Ферлонг: "Я посчитал очень важным, чтобы кто-то из родственников лейтенанта Эдварда Сеймора Бурка присутствовал здесь. Я хорошо знаю его внуков, я знаю, что они очень рады тому, что я здесь. Посетил могилу нашего героя".

Тела погибших лётчиков прибило к берегу Вайда-губы. В те годы здесь стояли 2 дивизиона и пулемётная рота.

Начальник международного отдела Северного флота Сергей Коц: "Их достали из воды, они оказались мёртвыми. Наша сторона не знала имена лётчиков, они были захоронены на данном кладбище как безымянные".

Надгробная плита, изготовленная во Франции, была доставлена на побережье при поддержке Северного флота. Обновление мемориала - большая заслуга воинов-североморцев. Работы завершились несколько дней назад.

Заместитель командующего Северным флотом Анатолий Минаков: "Память об этой войне должна жить не только в нашей стране, но и во всех странах Европы, которые воевали вместе с нами. Страны Европы, которые мы защищали. А здесь, на Севере, это особенно важно, потому что здесь американцы, англичане, русские были вместе. И лётчики, и моряки".

Главный капеллан королевских ВМС Великобритании Ин Джеймс Уитли: "Для меня это является очень знаковым событием. 76 лет назад 2 молодых человека погибли в этих местах. И добрые люди России обнаружили и захоронили их. Поэтому это для меня является огромной честью - находиться здесь".

Установить имена английских пилотов удалось благодаря международному сотрудничеству. Эта история заинтересовала британское минобороны. Работа в архивах дала свои результаты.

Главный специалист отдела министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Николай Абрамов: "В 2015 году, когда появилась информация, мы встречались, шли запросы в наш архив, в архивы Великобритании. От момента встречи, до момента открытия прошло 2 года".

Англиканская и православная церкви отслужили службы по воинам двух стран. У всех, кто здесь лежит, были свои мечты, планы на жизнь. Эдвард Сеймор Бурк, например, до Второй мировой успел сняться в двух кинокартинах, хотел продолжить карьеру. Но судьба распорядилась иначе. Положив их рядом - советских и английских бойцов - в землю Рыбачьего. На самом краю Кольского полуострова.

Полуостров Рыбачий. Вайда-губа. Одно из миллионов мест в нашей стране, куда приводят дороги памяти. Память человеческая преодолевает время и пространство, стирает границы. Делает живых сильными, а павших бессмертными.







