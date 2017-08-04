Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Память, не знающая границ, времени и расстояний. На Рыбачьем российские и английские военные моряки открыли обновлённый мемориал советским бойцам и британским летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной.

Большие стройки и капитальные ремонты. Рабочие поездки губернатора по региону.

Атлантический лосось замкнутого цикла. Из садка на прилавок через живорыбное судно. Репортаж с рыбоперерабатывающего завода в Трех Ручьях.

На что способен "Патриот"? Экстремальные маршруты клуба отечественных УАЗов на Кольском полуострове. Главная цель - полуостров Средний.

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