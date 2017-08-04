В одной из квартир областного центра обнаружилась... граната. Целый подъезд девятиэтажки спешно эвакуировали

Любовь Дубова.

Бодрое утро сегодня выдалось у жителей одного из домов в Мурманске. Полицейским поступил сигнал о том, что в квартире на улице Достоевского-27 находится предмет, похожий на гранату времен Великой Отечественной. На место прибыли все экстренные службы, целый подъезд девятиэтажки спешно эвакуировали. Граната, к счастью, оказалась без взрывателя. По предварительной информации, её северяне привезли домой с Западной Лицы.

Ответственный дежурный отдела полиции № 3 г. Мурманска Андрей Кудинов: "Обратились граждане в отдел полиции №3, сообщили о том, что в квартире по дому №27 на улице Достоевского было обнаружено взрывчатое устройство. В настоящее время проводится проверка, устанавливаем - взрывчатое, не взрывчатое".





