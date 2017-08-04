Глава региона Марина Ковтун проверила ход ремонтных работ в двух мурманских городских детских поликлиниках

Елена Белкина.

Сегодня глава области проверила ход ремонтных работ в двух мурманских городских детских поликлиниках.

Яркие краски, большие холлы, удобная мебель, открытая регистратура. В детской поликлинике №5 постарались сделать все для удобства маленьких пациентов и их родителей. На реконструкцию регистратуры, ремонт кабинетов и козырька в этом году было выделено 3,5 миллиона. Всего здесь обслуживается 17 тысяч юных мурманчан, есть филиалы в Росте и Росляково.

Сейчас главная задача перед началом нового учебного года - правильно организовать прием школьников и дошколят. Родители, как правило, приводят их в самый последний момент.

Главный врач ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника №5" Любовь Абрамченкова: "Так, у нас сейчас 1 кабинет для забора анализов, будет 3 для забора анализов и, соответственно, будут принимать дополнительно, кроме участковых врачей, врач неотложной помощи и 2 врача дошкольно-школьного отделения с 14 августа и до 5-10 сентября".

Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника - самая большая в области. В зоне ее обслуживания более 23 тысяч детей. В рамках региональной программы развития здравоохранения ей выделено 7 миллионов рублей. Полностью преобразилась регистратура, входная группа, помещения для персонала, в октябре отремонтируют кабинеты неотложной помощи. Делается все для создания комфортной среды и для пациентов, и для родителей. Для их удобства в ближайшее время здесь будет организован колл-центр.

Главный врач ГОБУЗ "Мурманская городская детская консультативно -диагностическая поликлиника" Константин Шафиев: "В день мы обрабатываем тысячи телефонных звонков, и уже время просит, чтобы организовать специальный колл-центр со специалистами, которые будут информировать наших пациентов, проводить запись на приемы к педиатру, плюс к этому всему - вызов врача на дом".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я сейчас разговаривала с главными врачами по поводу того, чтобы они реализовали все свои ресурсы в период наплыва детей, приезда их из отпусков и оформления в детские сады, в школы, получение справок, сдача анализов. И те меры, которые здесь предприняты, они не только в русле реализации программы "Вежливая регистратура". Вы видите - многое меняется: и интерьеры, и организация, и логистика перемещения пациентов, взаимодействие их с врачами, открываются дополнительные кабинеты. Это все делается с тем, чтобы разгрузить наших маленьких пациентов. И взрослых, чтобы они с меньшими нервными затратами посещали наши поликлиники".







