Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе рабочей поездки оценила, как идет важная для региона стройка под Междуречьем

Анастасия Ярославская.

Губернатор Марина Ковтун сегодня оценила, как идет важная для региона стройка под Междуречьем. Строители, как и обещали, выкладываются по максимуму. Работы на месте будущего мусоросортировочного полигона стартовали в марте и уже близок финиш.

Не по дням, а по часам - и четко в графике. Строители спешат - гигант, способный переварить все региональные отходы, к октябрю должен быть готов. Главного подрядчика здесь представляют чемпионом мира по вводу таких объектов в эксплуатацию. В Чувашии похожий осилил за полгода. У нас, увы, не повторит рекорд, но то, что сделано - впечатлило.

Генеральный директор компании-подрядчика Олег Гладштейн: "То, что здесь на площадке мы начали, как снег растаял - в марте месяце - это все, что мы сейчас строим, с марта месяца".

С подземными работами и коммуникациями здесь закончили, дальше - выход на планировку и благоустройство, в параллели монтаж оборудования - он уже идет, из 16 конвейеров 4 готовы.

Начальник строительства Владимир Харламов: "Не хватает самой красоты - самих зданий, сооружений, но они все сборные, по типу "лего". Это собирается в течение месяца-полутора".

Концессионер без ложной скромности - объект в Междуречье уникален в масштабах мира. Не из дешевых. 1,5 миллиарда вложений окупятся через десятилетие. И это не последние инвестиции, за время действия соглашения - 40 лет, нужно будет крупно вложится еще как минимум трижды. Но уверенность есть - экономика будет биться. Мусор здесь не просто захоронят - переработают, выжав до последней капли полезное.

Генеральный директор АО "Управление отходами" Павел Бесшапов: "Помните, Бисмарк говорил - поставьте мне нереальную задачу, я сделаю максимум. Один субъект в РФ, который на 100% будет обеспечен услугой для 100% населения, я смею уверить, будет в 2018 году - Мурманская область".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Надо сказать, что мы передовики в Арктической зоне - аналогичного проекта на территории Арктической зоны еще не реализовано, более того, наши последователи - другие субъекты федерации - еще находятся в стадии проектирования. В XXI веке прежнее обращение с твердыми бытовыми отходами уже немыслимо - то, что делалось десятилетиями, мы решили прервать эту порочную схему обращения с бытовыми отходами".

Схему в целом еще придется доработать - комплекс этап финальный, нужно осовременить инфраструктуру по сбору и вывозу мусора. Но это не те деньги, не те сроки. Как прозвучало, наладить систему по силам всего за три месяца. Тариф обещают, кусаться не будет - на человека в месяц придет счет равный стоимости четырех поездок в общественном транспорте. В любом случае, вопрос будет решаться в рамках тарифного регулирования.







