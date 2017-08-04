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04.08.2017 16:27

Гостями пресс-центра "Мурманский вестник" стали участники проекта "Открытый океан, Архипелаги Арктики. По следам двух капитанов"

Татьяна Нестерова.

Сегодня гостями пресс-центра "Мурманский вестник" стали участники проекта "Открытый океан, Архипелаги Арктики. По следам двух капитанов". Яхта "Альтер Эго" с учеными на борту реализует проект с 2010 года. В июле этого года 1 этап экспедиции - в арктические воды к архипелагу Новая Земля. Здесь прошли орнитологические исследования и собрали на побережье пластиковый мусор, фрагменты рыболовных сетей, тралов.
Орнитолог, сотрудник Мурманского биологического института Алексей Ежов: "В этом году погода нам благоприятствовала, нам удалось выполнить весь объем поставленных задач по установке геолокаторов-логеров на гнездящихся на скалах птиц, для того, чтобы мы смогли в дальнейшем выяснить пути миграции и районы зимовок, зимних концентраций птиц - где они зимуют, в каких количествах и сроки".
Второй этап экспедиции - поиск на Земле Франца-Иосифа следов пропавшей в середине 20-х годов прошлого века паровой шхуны "Святая Анна", которой командовал Георгий Брусилов. Эта история положена в основу романа Вениамина Каверина "Два капитана". На этой книге воспитано не одно поколение романтиков, мечтающих раскрыть тайны, совершить путешествие в суровую Арктику. Руководителем первой экспедиции по следам двух капитанов был Олег Продан, погибший в прошлом году. Его последователи намерены завершить начатое дело.
Руководитель научно-экспедиционного центра "Ассоциации" Морское наследие - исследуем и сохраним", ответственный за проект Михаил Ферштер: "В этом году мы хотим посвятить нашу экспедицию, во-первых, памяти Олега Леонидовича Продана и проверить места, где в последний раз видели буйки, радиобуйки, установленные Олегом. Возможно, у нас есть вероятность, что мы найдем следы шхуны "Святая Анна".
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