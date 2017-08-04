Минэкономразвития России разработан проект Комплексного плана повышения энергетической эффективности экономики Российской Федерации

Проект Комплексного плана повышения энергетической эффективности экономики Российской Федерации предусматривает принятие до конца 2018 года целого ряда федеральных законов и иных нормативных правовых актов, формирующих законодательную базу для дальнейшего повышения энергетической эффективности отечественной экономики.



Проект Комплексного плана будет обсуждаться 10 августа 2017 года на «круглом столе», проводимом Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации и Минэкономразвития России.



Зарегистрироваться в качестве участника и ознакомиться с проектом Комплексного плана можно на сайте Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.



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