В бюджете Мурманской области в 2017 году предусмотрено 54,5 млн рублей на отлов и содержание безнадзорных животных

Комитет по ветеринарии Мурманской области перечислил очередные субвенции муниципалитетам региона на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных. Субвенции на общую сумму более 55 тысяч рублей предоставлены администрациям Ловозерского района и ЗАТО Островной. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



В 2017 году объем выделяемых субвенций на отлов и содержание безнадзорных животных увеличен почти вдвое – до 54,5 млн рублей. По состоянию на июль бюджетам муниципальных образований на основании заявок перечислено почти 11,5 млн рублей. Прогнозируемая численность безнадзорных животных, подлежащих отлову в 2017 году, 8276 голов.



По информации комитета по ветеринарии Мурманской области, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года из-за слабой работы целого ряда муниципалитетов отмечается снижение количества отловленных животных, что может привести к увеличению поголовья безнадзорных животных в будущем. Поэтому в срок до 1 сентября главам Ковдорского района, Умбы, Заозерска, Североморска, Ловозера, Ревды и Корзуново поручено принять исчерпывающие меры по исполнению переданных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на подведомственных территориях и доложить о результатах работы.



Подробная информация о средствах, перечисляемых из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».



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