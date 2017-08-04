Мурманская область получит из федерального бюджета более 800 тысяч рублей на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения

В Мурманской области с 2013 года эффективно реализуются мероприятия, направленные на повышение качества общего образования. В соответствии с Государственной программой Мурманской области «Развитие образования» в регионе обеспечена поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: на конкурсной основе предоставляются гранты на реализацию программ повышения качества общего образования. Это способствует созданию равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, успешному поэтапному внедрению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.



В июле министерство образования и науки Мурманской области приняло участие в открытом конкурсе на получение гранта на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. Региональное ведомство выиграло конкурсный отбор, благодаря чему в 2018 году получит субсидию в размере 829 тысяч рублей из средств федерального бюджета.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /



