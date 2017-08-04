Комитетом по ветеринарии Мурманской области подведены итоги контрольно-надзорной деятельности за июль

В рамках полномочий по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора инспекторами проведено 10 проверок по контролю соблюдения юридическими лицами и гражданами требований законодательства в сфере ветеринарии.

В соответствии с планом проведены проверки магазинов крупной торговой сети, ресторанов быстрого питания, организации, занятой хранениям и оптовой реализацией продукции животного происхождения. На основании поступившей информации о ввозе в регион филе трески, ветеринарная безопасность которого не подтверждена, была организована проверка хозяйствующего субъекта, занимающегося оборотом продукции из водных биологических ресурсов.

По результатам проверок выдано 9 предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. Лицам, признанным виновными, назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 19,0 тыс. рублей и предупреждений. Рассмотрение материалов 4 дел об административных правонарушениях состоится в текущем месяце.

При проведении проверок государственными ветеринарными инспекторами устанавливались факты реализации товаров, не имеющих ветеринарных сопроводительных документов, маркировок изготовителей, с истекшими сроками годности. Кроме того, выявлены случаи, когда должностными лицами предприятий не соблюдаются требования технических регламентов к хранению пищевой продукции, а именно к размещению товаров в холодильных камерах.

В рамках проверочных мероприятий было задержано более 220 кг продукции животного происхождения. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы принято решение об уничтожении около 30 кг мяса и рыбной продукции. Для определения порядка дальнейшего использования 175 кг рыбного филе были отобраны пробы и направлены в лабораторное учреждение.

В связи с истечением срока выполнения предписаний проверкам подлежали также приют для собак в г. Апатиты и организация, осуществляющая отлов и содержание безнадзорных животных в муниципальных образованиях области. Посещение объектов нарушений не выявило, предписания исполнены в установленный срок.

В июле состоялись 3 проверки граждан, в том числе двух владельцев сельскохозяйственных животных. В результате мероприятий по контролю выявлено, что мурманчанка в нарушение ветеринарных правил осуществила ввоз в регион лошади, иммунизированной против сибирской язвы. Животное подвергнуто карантинированию, а на владелицу наложен административный штраф. Также к административной ответственности привлечена жительница Кольского района, которая провела убой свиней без уведомления ветеринарной службы, а использование полученных продуктов убоя – без обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы, тем самым создав угрозу причинения вреда здоровью людей и животным.

По факту обнаружения трупов собак в поселке Куропта Ковдорского района государственной ветеринарной службой Мурманской области были приняты меры по сбору и уничтожению биологических отходов, дезинфекции мест нахождения трупов животных. В результате рассмотрения материалов дела об административном правонарушении гражданину, допустившему нарушения ветеринарного законодательства, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 4,0 тыс. рублей.



/Комитет по ветеринарии Мурманской области/