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04.08.2017 17:25

Литературно-игровые занятия для дошкольников в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

3 августа сотрудники отдела библиотечного обслуживания дошкольников областной детско-юношеской библиотеки провели литературно-игровые занятия для воспитанников детского сада № 93 г. Мурманска.
В читальном зале "Мир необыкновенных книг" на занятии "Пернатые друзья" малыши из младшей группы совершили путешествие в мир птиц.
Ребята знакомились с интересными фактами из жизни пернатых, угадывали птиц по голосам, с увлечением играли в подвижные игры и исполняли танец «Маленьких утят».
В читальном зале «Сказка» маленькие читатели из средней группы на литературно-игровом занятии "Здравствуй, сказка!" отправились в путешествие по русским народным сказкам.
Они с удовольствием отгадывали загадки, занимались веселой зарядкой «Репка», играли в игры на развитие памяти и внимания.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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