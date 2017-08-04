Литературно-игровые занятия для дошкольников в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

3 августа сотрудники отдела библиотечного обслуживания дошкольников областной детско-юношеской библиотеки провели литературно-игровые занятия для воспитанников детского сада № 93 г. Мурманска.

В читальном зале "Мир необыкновенных книг" на занятии "Пернатые друзья" малыши из младшей группы совершили путешествие в мир птиц.

Ребята знакомились с интересными фактами из жизни пернатых, угадывали птиц по голосам, с увлечением играли в подвижные игры и исполняли танец «Маленьких утят».

В читальном зале «Сказка» маленькие читатели из средней группы на литературно-игровом занятии "Здравствуй, сказка!" отправились в путешествие по русским народным сказкам.

Они с удовольствием отгадывали загадки, занимались веселой зарядкой «Репка», играли в игры на развитие памяти и внимания.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/