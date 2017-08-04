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04.08.2017 17:20

В Заполярье подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант»

Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области подведены итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», который проходил в регионе в период с 17 по 28 июля.
Целью мероприятия являлся контроль и надзор за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства, работодателями, принимающими организациями и гражданами Российской Федерации миграционного законодательства в жилом секторе, местах проживания (пребывания) иностранных граждан и лиц без гражданства, на объектах, на которых осуществляют трудовую деятельность иностранные работники.
В период проведения мероприятия полицейскими проверены 1481 объект, 264 места компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, 180 иностранных работников.
Выявлено 357 административных правонарушений, в том числе по 65 фактам составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства по частям 1, 1.1, 2, 4 ст. 18.8 КоАП РФ. В отношении 4 иностранных граждан судом были приняты решения о назначении административного наказания с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации.
В отношении граждан Российской Федерации составлен 31 протокол об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 ст. 18.9 КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». За нарушения законодательства в сфере трудовой миграции составлено 25 протоколов.
В ходе проведения мероприятий наложено административных штрафов на сумму 536,8 тыс. рублей, 62% из которых взыскано.
Кроме того, сотрудниками миграционной службы выявлено 11 нарушений миграционного законодательства России, предусмотренных статьями 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация /…/ иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Материалы направлены в территориальные органы УМВД России по Мурманской области для принятия процессуального решения. В настоящее время возбуждено 7 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ.
В отношении одного иностранного гражданина за установленные нарушения миграционного законодательства принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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