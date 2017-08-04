Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.08.2017 16:20

В Мурманске из незаконного оборота изъято более 50 граммов гашиша

Наркополицейские Мурманска в ходе операции «Мак» получили информацию о причастности безработного 19-летнего жителя областного центра без определенного места жительства к незаконному обороту наркотических веществ растительного происхождения.
Оперативники пришли к подозреваемому на съемную квартиру, в которой он временно проживал. В ходе обыска сотрудники областного управления наркоконтроля совместно с сотрудниками отделов по контролю за оборотом наркотиков первомайского и кольского отделов полиции обнаружили и изъяли несколько свертков с подозрительным веществом из фольги и полимерной пленки. Экспертом установлено, что молодой человек хранил дома гашиш общей массой 40,41 грамма.
По факту хранения наркотического вещества в крупном размере в отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконного хранение наркотического вещества. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Через несколько дней оперативники получили информацию, что подозреваемый продолжает заниматься противоправной деятельностью. Сотрудники наркоконтроля задокументировали два факта продажи злоумышленником наркотика растительного происхождения. Полицейские установили, что в одном случае он продал наркозависимому лицу гашиш массой около 2 граммов. Второй раз он продал гашиш массой около 10 граммов.
По фактам сбыта в отношении 19-летнего жителя областного центра возбуждены два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.


/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.75
Евро = 71.95
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.