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05.08.2017 10:30

"Хибинская баллада". Фильм 1979 года. Авторы: Ф. Шварц, В. Аверкиев, В. Качук, Е. Асташина, Б. Гайдамак, А. Межанова, Т. Верещагина

В связи с открытием в Хибинах уникальных апатит-нефелиновых руд и организацией в 1929 г. треста “Апатит” на Кольский полуостров нахлынула волна советских и зарубежных специалистов. Они хотели знать все об апатите. Исследования, начатые в начале XX века, привлекли в этот край гор и озер энергичных и деятельных людей. Их трудами из хибинских недр добыто миллионы тонн руды. В этом фильме и эпоха освоения Хибин, имена ученых, кадры строительства городов Кировска и Апатиты. Как работали в то время и отдыхали. Спорт. Это фильм-посвящение тем, кто на протяжении всей истории предприятия создавал его трудовую славу. О сильных духом людей, делающих большое и важное дело.
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