Большая стройка ценой в 1,5 миллиарда рублей выходит на финишную прямую. Что уже сделано - сегодня оценила глава региона

Анастасия Ярославская.

Глава региона Марина Ковтун сегодня оценила, как идет важная для региона стройка под Междуречье. Работы на месте будущего мусоро-сортировочного полигона стартовали в марте, техника пришла, что называется "в снега - в чисто поле", а сейчас уже виден финиш. Строители, как и обещали, выкладываются по максимуму. Основные, фундаментальные этапы пройдены и уже параллельно идет монтаж оборудования в сортировочном комплексе. Старт, пока в тестовом режиме дадут в октябре, на проектную мощность полигон должен выйти к концу года. Как заявил сегодня руководитель компании-концессионера - будущий гигант стоимостью почти в полтора миллиарда, съест все региональные отходы. Заявленная мощность полигона 250 тысяч тонн в год. Как минимум 20% выкинутого вернут в полезный оборот. Возможно, процент переработки будет много больше.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В 21 веке прежнее обращение с бытовыми отходами, с твердыми бытовыми отходами уже немыслимо - то, что делалось десятилетиями, мы решили прервать эту порочную схему обращения с бытовыми отходами. Надо сказать, что мы передовики в Арктической зоне - аналогичного проекта на территории Арктической зоны еще не реализовано, более того, наши последователи - другие субъекты федерации еще находятся в стадии проектирования".







