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04.08.2017 14:30

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по ремонту переулка Пионерского

Любовь Дубова.

"Тихий" центр Мурманска перестал быть таковым на несколько дней. В Пионерском переулке работают дорожники. И сегодня там побывал глава администрации Андрей Сысоев. На участке от проспекта Ленина до Самойловой асфальт уже заменен. Сейчас для проезда перекрыта другая часть улицы. Любой водитель знает - она давно нуждалась в обновлении. Подождать осталось совсем немного.  Выравнивающий слой уложен, впереди - основной этап. Вдоль дороги также заменят поврежденный бортовой камень. Работу, по словам подрядчиков, осложняет большое число колодцев.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Подрядчики  доложили сегодня, что за субботу воскресенье они выполнят все роботы. К сожалению, здесь нельзя работать ночью, потому что мы в самом центре, "тихом" центре города. Положен черновой слой и вот за субботу - воскресенье положим уже чистовой".
Фронт работ на сезон определяет не только специальная комиссия. Учитываются обращения горожан и дорожных служб. За время летней ремонтной кампании уже обновлены 16 объектов уличной дорожной сети. В ближайшие дни свежим асфальтом запахнет и на других второстепенных улицах Мурманска.
Заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства г. Мурманска Владимир Гаража: "После того, как мы закончим работу здесь, мы продолжаем работу на улице Ленинградской, а также на участке от улицы Павлова, до  Фурманова. Там уже подготовительные работы все выполнены, фрезерование, нам осталось уложить асфальто-бетонное покрытие".
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