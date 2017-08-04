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04.08.2017 15:15

Новости УФССП России по Мурманской области

На исполнении в отделе судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска находилось исполнительное производство о взыскании с должника – организации задолженности в размере более 700 тыс. рублей.
Поскольку со стороны должника-организации не было предпринято мер по добровольной оплате задолженности, в целях своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем были осуществлены мероприятия по проверке и установлению имущества должника.
По результатам проведенной проверки судебный пристав-исполнитель установил недвижимое имущество должника – организации и, в целях создания препятствий в возможности его отчуждения, принял решение ограничить его в проведении регистрационных действий.
Результат не заставил себя долго ждать.
Предполагая возможные негативные последствия в виде ареста и реализации недвижимого имущества, руководство должника – организации приняло решение о полном погашении задолженности.
Все ограничения были сняты, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением требований исполнительного документа.

 /Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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