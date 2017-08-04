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04.08.2017 15:00

Житель Мурманска пострадал от действий мошенников

В полицию Мурманска обратился местный житель 1973 года рождения с заявлением о мошенничестве. Потепревший рассказал полицейским, что планировал приобрести видеокарту для компьютера посредством сети Интернет. На сайте бесплатных объявлений он нашел подходящий товар и позвонил по телефону, указанному в объявлении. Неизвестный сообщил, что для получения видеокарты необходимо перевести предоплату в сумме 10 тысяч рублей, якобы для подтверждения намерений.

Мурманчанин перевел денежные средства на счета, указанный злоумышленником, воспользовавшись онлайн-приложением банка. Дальнейшие попытки связаться с лже-продавцом для уточнения деталей покупки оказались безуспешными.

Мужчина понял, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию. Как установили полицейские, потерпевший общался с мошенником по телефону, зарегистрированному в Казани.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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