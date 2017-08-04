Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области напоминает: Отложив выход на пенсию, можно увеличить ее будущий размер

С начала 2015 года появилась новая возможность увеличить размер страховой пенсии по старости за счет премиальных коэффициентов, которые повышают ее размер за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии.



В Мурманской области увеличить свою пенсию таким способом решили более 80 человек.



Например, если гражданин приобрёл право на назначение страховой пенсии по старости, но решил обратится за пенсией через 5 лет, то фиксированная выплата увеличится в 1,36 раза, а страховая пенсия – в 1,45 раза. Если же у гражданина есть право на досрочное назначение страховой пенсии (например, как жителей Мурманской области, заработавших право на «северную» пенсию), но он решил отложить выйти на пенсию на 5 лет позже, фиксированная выплата увеличится в 1,21 раза, страховая пенсия – в 1,29 раза.



Отложить выход на пенсию можно не менее чем на 1 год и не более чем на 10 лет.



Пенсионеры, которым страховая пенсия по старости уже назначена, тоже могут воспользоваться правом на ее увеличение за счет премиальных коэффициентов. В этом случае можно обратиться с заявлением об отказе от получения назначенной страховой пенсии по старости. По истечении определенного срока (не менее полных 12-ти месяцев) выплата, на основании заявления гражданина, будет восстановлена уже с учетом повышающих коэффициентов.



Обращаем внимание, что решение об отложенном выходе на пенсию гражданин принимает самостоятельно. Пользоваться этим правом или нет – индивидуальный выбор каждого.



/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/