Правительство Мурманской области продолжает оказывать поддержку фермерам

Яков Осетров.

Региональные власти продолжают оказывать поддержку фермерам Заполярья. Хозяйство супругов Мангушевых в Молочном, например, получило 1 миллион 750 тысяч рублей на строительство молочной фермы. В девственном лесу обустроили участок. Возвели сухой, чистый коровник. Пока здесь 5 бурёнок. Три дня назад родился бычок. В сентябре ждут новых отёлов. Заказали телят на стороне. В этом году планируют произвести 17 тонн молока, и есть соглашение на субсидирование этого объёма. Траву фермеры косят сами. Комбикорма покупают. Очередь на сметану, сыр, масло, творог - на месяц вперёд! Проблема одна - трудно найти трудолюбивых помощников.

Фермер Екатерина Мангушева: "Ну вот - что надо? Я накормлю, я одену и обую, посуду за вами помою и постираю - нет, мы лучше где-то там по подвалам будем. Не хотят. Может, кого-то найдем к зиме".

Завели фермеры и коз. Они хоть и маленькие - зато молоко в 2,5 раза дороже! В следующем году Мангушевы смогут принять участие в конкурсе на получение еще одного гранта. Супруги полны оптимизма, мечтают создать свинарник и птичник. Первых кур уже заказали, они прибудут в конце августа. По мнению руководителей министерства, такие хозяйства - должны стать примером для других.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Мало верится, что здесь еще 1,5 года назад был лес. В будущем они смогут претендовать на семейные гранты - мы с удовольствием примем такую заявку к рассмотрению. В очередной раз обращаюсь к людям, кто вдруг надумает заниматься - приходите, поможем, направим, подскажем".





