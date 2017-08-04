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04.08.2017 13:15

Идею "дружбы народов" задумал воплотить в своем дворе самодеятельный ландшафтный дизайнер из Мурманска. Что получилось?

Татьяна Нестерова.

"Мой зеленый город - мой уютный дом". Так называется популярный среди мурманчан смотр-конкурс на лучшее обустройство, озеленение придомовых территорий жилых домов, предприятий, учреждений. Третий год в этом состязании принимает участие Петр Тимохин. В палисаднике дома на улице Щербакова-12 самодеятельный ландшафтный дизайнер с удовольствием реализует свой замысел - идею дружбы народов.
Петр Гаврилович Тимохин: "Когда похолоднее будет - для каждого шляпа, для москаля, желтая для хохла. Я это делаю для дружбы народов. Три слявянских народа. Создаю, чтобы мы всегда дружили и впредь наша дружба была. Украина, Белоруссия и Россия".
Блиц: "Молодец, тут приходят все, фотографируют, никто мимо не проходит".
Петр Гаврилович вспоминает - Мурманск тоже строили выходцы из всех уголков СССР. В далекие 70-е годы в областном центре он работал водителем КамАЗа. При его участии выросли многие северные кварталы самого большого за Полярным кругом города. Считает - жизнь всегда в радость, когда тебя окружает красота и сопровождает чувство юмора.


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