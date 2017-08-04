Идею "дружбы народов" задумал волотить в своем дворе самодеятельный ландшафтный дизайнер из Мурманска. Что получилось?

Татьяна Нестерова.

"Мой зеленый город - мой уютный дом". Так называется популярный среди мурманчан смотр-конкурс на лучшее обустройство, озеленение придомовых территорий жилых домов, предприятий, учреждений. Третий год в этом состязании принимает участие Петр Тимохин. В палисаднике дома на улице Щербакова-12 самодеятельный ландшафтный дизайнер с удовольствием реализует свой замысел - идею дружбы народов.

Петр Гаврилович Тимохин: "Когда похолоднее будет - для каждого шляпа, для москаля, желтая для хохла. Я это делаю для дружбы народов. Три слявянских народа. Создаю, чтобы мы всегда дружили и впредь наша дружба была. Украина, Белоруссия и Россия".

Блиц: "Молодец, тут приходят все, фотографируют, никто мимо не проходит".

Петр Гаврилович вспоминает - Мурманск тоже строили выходцы из всех уголков СССР. В далекие 70-е годы в областном центре он работал водителем КамАЗа. При его участии выросли многие северные кварталы самого большого за Полярным кругом города. Считает - жизнь всегда в радость, когда тебя окружает красота и сопровождает чувство юмора.





