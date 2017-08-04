"Чистая страна". Средства массовой информации и пресс-службы отраслевых организаций Мурманской области могут принять участие во всероссийском медиаконкурcе

Артем Дашевский.

В Год экологии Ассоциация "Чистая страна" при поддержке Минстроя России объявляет первый Всероссийский медиаконкурс, посвященный реформированию отрасли обращения с отходами. В нем смогут принять участие средства массовой информации и пресс-службы отраслевых организаций. В конкурсе шесть номинаций: лучшая информационная кампания по освещению реформирования системы обращения с отходами в регионе или стране, лучший пресс-релиз, лучший материал, опубликованный в печатном или интернет-СМИ, лучший видеосюжет и лучший социальный ролик. К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января до30 ноября 2017 года. Приём заявок завершается 1 декабря 2017 года.

Работы принимаются по адресу konkurs@cleancountry.ru. Подведение итогов состоится в конце года.



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