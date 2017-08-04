В Полярных Зорях впервые пройдет Кольский Открытый Слёт Молодёжи

Артем Дашевский.

В эти выходные в Полярных Зорях впервые будет проведен Кольский Открытый Слёт Молодёжи. Авторы идеи и организаторы мероприятия - Совет по реализации государственной молодёжной политики при главе муниципального образования города Полярные Зори. Жить молодежь будет в палатках, готовить и организовывать свой быт самостоятельно. Участникам предложено разделиться на команды и выбрать, какую социалистическую республику они представят. На сегодняшний день заявки на участие подали 30 человек из Полярных Зорь, Кандалакши и Апатитов.







