Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.08.2017 12:44

В Полярных Зорях впервые пройдет Кольский Открытый Слёт Молодёжи

Артем Дашевский.

В эти выходные в Полярных Зорях впервые будет проведен Кольский Открытый Слёт Молодёжи. Авторы идеи и организаторы мероприятия - Совет по реализации государственной молодёжной политики при главе муниципального образования города Полярные Зори. Жить молодежь будет в палатках, готовить и организовывать свой быт самостоятельно. Участникам предложено разделиться на команды и выбрать, какую социалистическую республику они представят. На сегодняшний день заявки на участие подали 30 человек из Полярных Зорь, Кандалакши и Апатитов.  
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.75
Евро = 71.95
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.