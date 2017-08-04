"Мы оленный народ". Фильм 1987 года. Авторы С.Попова, Ф.Шварц, Е.Абрамов, В.Качук, В.Бородина

Фильм рассказывает о людях влюбленных в северный край. В седую глубину веков уходят корни саамских родов Кольского полуострова. Столетиями складывалась самобытная культура саамов, хозяйственный уклад жизни народа, его промыслы и ремёсла. И как важно сохранить и защитить традиционный образ жизни коренного народа. Сохранение языка и культуры национальных меньшинств имеет большое значение для русской и мировой культуры. Как сделать, чтобы он не стал "музейным экспонатом"? Эти вопросы поднимали и в 80-е годы прошлого века, так актуальны они и сегодня.