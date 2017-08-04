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04.08.2017 12:45

На полуострове Рыбачий российские и английские военные моряки открыли обновлённый воинский мемориал

Андрей Зайцев.

На полуострове Рыбачий российские и английские военные моряки открыли обновлённый воинский мемориал, где захоронены советские бойцы и 2 британских лётчика, погибших в годы Великой Отечественной войны. Враг так и не ступил на эту землю, но защитникам приходилось днём и ночью отражать постоянные авианалёты. С первых дней войны поддержку оказывали союзники. Во время операции "EF" 30-го июля 1941-го года самолёт 800-сотой эскадрильи не вернулся с задания. 2-х мёртвых лётчиков прибило к берегу. Здесь их и похоронили, рядом с советскими воинами.
Заместитель командующего Северным флотом Анатолий Минаков: "Память об этой войне должна жить не только в нашей стране, но и во всех странах Европы, которые воевали вместе с нами. Страны Европы, которые мы защищали. А здесь на Севере, это особенно важно, потому что здесь американцы, англичане, русские были вместе. И лётчики, и моряки".
Долгие годы имена английских лётчиков были неизвестны. Но благодаря международному сотрудничеству, эта история заинтересовала британское Минобороны. Работа в архивах дала свои результаты. События давних лет удалось восстановить. И даже удалось найти родственников.
Родственник погибшего лётчика (Дублин, Ирландия) Эндрю Уильям Ферлонг: "Я посчитал очень важным, чтобы кто-то из родственников лейтенанта Эдварда Сеймора Бурка присутствовал здесь. Я хорошо знаю его внуков, я знаю, что они очень рады, тому, что я здесь. Посетил могилу нашего героя-родственника".


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