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04.08.2017 12:29

Памятник "Воину-победителю" в Коле отремонтируют в рамках всероссийского проекта "Комфортная городская среда"

Артем Дашевский.

В Коле, в рамках всероссийского проекта партии "Единая Россия" - "Комфортная городская среда" капитально отремонтируют памятник "Воину - победителю". Эта инициатива самих жителей города. Монумент, расположенный на западном берегу реки Туломы был построен почти 50 лет назад. За это время архитектурный ансамбль не видел капитального ремонта. Лишь косметический. Кроме того, в рамках масштабного проекта по благоустройству на этот год запланирована реконструкция пяти дворовых зон. Подрядчики уже приступили к работе.


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