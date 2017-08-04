В Мурманск из экспедиции вернулось научно-исследовательское судно Мурманского морского биологического института «Дальние Зеленцы»

Илья Комлев.

Ученые работали на «Кольском меридиане» (это линия из Мурманска строго на север до кромки льдов). В этом году удалось достичь 78 градусов и 44 минут северной широты. Особое внимание — полярному фронту. Там измеряли температуру, соленость, брали пробы зообентоса и фитопланктона через каждые 15 морских миль.

После Кольского меридиана судно направилось к архипелагу Шпицберген. Основной целью была комплексная экосистемная съемка в районе Ис-Фьорда. Ее организовали вместе с Университетским центром на Свальбарде. Это, в том числе, облегчило получение от норвежских властей разрешения на заходы в порты Баренцбург и Лонгийр, а также на проведение научных исследований в территориальных водах архипелага. Кроме мурманских и норвежских ученых, в работе принимали участие сотрудники Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Продолжение морских исследований на Шпицбергене запланировано на ноябрь–декабрь этого года.





