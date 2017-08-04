Татьяна Нестерова.



В воскресенье - 6 августа - в Никеле отметят Международный день коренных народов мира. Основные мероприятия пройдут на площадке местного Дома культуры "Восход". В программе - выступления фольклорных коллективов, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества мастеров из Ловозера, Никеля, Мончегорска, Апатитов, Мурманска, мастер-классы. Испытать силу и ловкость можно , приняв участие в национальных видах спорта - метании аркана, прыжках через нарты, женском саамском футболе. Окунуться в уникальный мир северного народа позволит экспозиция предметов саамского быта, а уличная торговля порадует гостей блюдами национальной кухни, всех угостят саамской ухой. Костер единения в исполнении саамского нойда по традиции завершит праздник.





