В мурманской исправительной колонии №17 отменено краткосрочное свидание

Причиной отмены краткосрочного свидания послужило обнаружение при досмотре личных вещей мурманчанки, прибывшей на свидание к своему внуку, запрещённых предметов - двух мобильных телефонов и двух сим-карт.

Гражданка утверждала, что просто забыла выложить телефоны из пакета.

Тем не менее, до женщины перед началом свидания был доведён порядок проведения свиданий и предложено сдать запрещённые предметы, в перечень которых входят и средства мобильной связи. Также гражданка была предупреждена об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов и о возможных последствиях.

Краткосрочное свидание было отменено, в отношении гражданки составлен протокол. Материалы об административном правонарушении направлены в судебный участок №1 Ленинского округа для принятия решения.

За 7 месяцев 2017 года за попытку передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения в отношении 14 граждан составлены протоколы об административном правонарушении.





/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/