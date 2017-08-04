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04.08.2017 16:15

В мурманской исправительной колонии №17 отменено краткосрочное свидание

Причиной отмены краткосрочного свидания послужило обнаружение при досмотре личных вещей мурманчанки, прибывшей на свидание к своему внуку, запрещённых предметов - двух мобильных телефонов и двух сим-карт.
Гражданка утверждала, что просто забыла выложить телефоны из пакета.
Тем не менее, до женщины перед началом свидания был доведён порядок проведения свиданий и предложено сдать запрещённые предметы, в перечень которых входят и средства мобильной связи. Также гражданка была предупреждена об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов и о возможных последствиях.
Краткосрочное свидание было отменено, в отношении гражданки составлен протокол. Материалы об административном правонарушении направлены в судебный участок №1 Ленинского округа для принятия решения.
За 7 месяцев 2017 года за попытку передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения в отношении 14 граждан составлены протоколы об административном правонарушении.


/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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