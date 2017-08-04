Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.08.2017 15:30

Выставка живописи и графики мурманских художниц Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой в Североморске

С 6 августа в Североморском музейно-выставочном комплексе (г. Североморск, ул. Сафонова, д. 15) работает выставка живописи и графики мурманских художниц Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой «Край».  Выставка приурочена к грядущему 80-летию Мурманской области.  
На выставке представлены 30 творческих работ, в которых отражается Заполярье. Для авторов картин Марии и Вероники – это источник вдохновения. В 2009 году художницы объединились в творческую группу «Борщ» для создания различных арт-объектов, выставок.
Авторов выставки «Край» также объединяет любовь к родному северу, интерес к книжной графике, иллюстрации, чувство иронии к обыденным жизненным сюжетам и страсть к путешествиям. Они часто работают  на пленэре, во время поездок по Мурманской области и европейскому северу.
27 августа в 12:00 планируется встреча с авторами, где можно будет в неформальной обстановке узнать о секретах и творческих планах художниц.

Выставка работает по 30 августа 2017 года.  

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.75
Евро = 71.95
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.