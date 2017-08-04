Продолжается прием работ на конкурс эко-фотографий для жителей Мурманской области

Любите Северный край? Часто бываете на природе и много фотографируете? Пусть фотографии не останутся без внимания - присылайте их на конкурс «Вкус Заполярья»! Нынешнее лето на Севере стало особенно привлекательным для фотохудожников.
Открытый фотоконкурс «Вкус Заполярья» посвящен 25-летию АО «Концерн Росэнергоатом» и Году экологии. В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие 18 лет.
Темы конкурса:
- Снежный мир;
- Человек в гармонии с природой;
- Мир в наших руках;
- Индустриализация;
- Хранители леса;
- Праздник солнца;
- Мир в отражениях.
Цель фотоконкурса – привлечь внимание к бескрайней красоте окружающей нас природы, к проблемам экологии окружающей среды, сохранению первозданности природных ресурсов, уникальности северного края.
Работы принимаются до 18 августа 2017 г. по электронной почте konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru с пометкой «Фотоконкурс Вкус заполярья». Работа должна быть сделана не ранее января 2016 года и на территории Кольского полуострова. Теме северного лета-2017 жюри уделит особое внимание.