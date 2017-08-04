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04.08.2017 11:20

Продолжается прием работ на конкурс эко-фотографий для жителей Мурманской области

Любите Северный край? Часто бываете на природе и много фотографируете? Пусть фотографии не останутся без внимания - присылайте их на конкурс «Вкус Заполярья»! Нынешнее лето на Севере стало особенно привлекательным для фотохудожников.
Открытый фотоконкурс «Вкус Заполярья» посвящен 25-летию АО «Концерн Росэнергоатом» и Году экологии. В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие 18 лет.
  Темы конкурса:
  - Снежный мир;
  - Человек в гармонии с природой;
  - Мир в наших руках;
  - Индустриализация;
  - Хранители леса;
  - Праздник солнца;
  - Мир в отражениях.
 Цель фотоконкурса – привлечь внимание к бескрайней красоте окружающей нас природы, к проблемам экологии окружающей среды, сохранению первозданности природных ресурсов, уникальности северного края.
Работы принимаются до 18 августа 2017 г. по электронной почте konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru с пометкой «Фотоконкурс Вкус заполярья». Работа должна быть сделана не ранее января 2016 года и на территории Кольского полуострова. Теме северного лета-2017 жюри уделит особое внимание.
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