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04.08.2017 10:26

Прокуратура требует устранить нарушения законодательства о животном мире в деятельности Мурманского океанариума

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего охрану и использование животного мира, в деятельности ООО «Арктиксервис – Мурманский океанариум».

По результатам проверки выявлены нарушения федерального законодательства об охране окружающей среды, законодательства, регулирующего охрану и использование животного мира, ветеринарно-санитарных правил содержания животных, выразившиеся в нарушении периодичности проведения контрольных мероприятий по выявлению болезней среди морских животных, содержащихся в океанариуме, а также в нарушении условий, установленных разрешениями на содержание четырех особей серого тюленя, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором округа в адрес руководителя Общества внесено представление.

Кроме того, в отношении директора Общества прокурором вынесены постановления о возбуждении производства об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и ст.8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.

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