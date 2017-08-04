Муниципальные образования Мурманской области принимают участие в конкурсе городов России «Семья и город – растем вместе»

Восьмой год подряд Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России проводят конкурс городов России. Он призван стимулировать деятельность органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности по улучшению условий гармоничного воспитания детей и профилактике детского неблагополучия; а также содействовать успешному семейному воспитанию детей; формировать ответственное отношение граждан к семейным и родительским обязанностям.



В этом году конкурс проходит под девизом «Семья и город – растем вместе». До конца года участникам предстоит реализовать свои планы мероприятий, направленных на комплексную работу с семьями и детьми, профилактику семейного неблагополучия, формирование и сохранение благоприятного семейного окружения для воспитания детей.



От Мурманской области участие в конкурсе в этом году принимают 14 муниципальных образований: Апатиты, Варзуга, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Ловозеро, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, Островной, Полярные Зори, Североморск, Снежногорск и Умба. Все участники уже разместили на основной информационной площадке конкурса – интернет-портале «Я – родитель!» – свои презентационные страницы, на которых представили материалы о выполнении конкурсных мероприятий.



Организаторы подготовили также дополнительные задания, выполнение которых не только добавит рейтинговые баллы, но и позволит реализовать новые социальные инициативы. Ряд муниципальных образований Мурманской области подключились к их выполнению.



Так, заданием «Семейный горсовет», к выполнению которого подключились Мурманск, Мончегорск и Ловозеро, предусмотрено создание информационного ресурса для внесения предложений жителей в стратегию развития муниципального образования.



Задание «Семейное подспорье» предполагает создание и размещение в СМИ регулярно обновляемого списка товаров или услуг, в которых нуждаются семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Участие в выполнении принимают Мончегорск и Кандалакша.



В рамках задания «Городской (сельский) сюжет» будут оцениваться видеопрезентации мероприятий, проходящих в рамках конкурса, в том числе акции «А у нас во дворе», направленной на создание доброжелательной сферы, сохранение культурных традиций, развитие духовного потенциала детей и молодежи. При этом сюжет должен отражать детский взгляд на жизнь родного города, поэтому создают видео сами дети. Участие в акции «А у нас во дворе» принимает Детская деревня – SOS Кандалакша.





/ Министерство социального развития Мурманской области /





