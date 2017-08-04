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04.08.2017 10:55

В администрации Мончегорска обсудили подготовку к проведению Дня рождения города

20 сентября Мончегорск отметит 80-летие. Подготовка к юбилею идет полным ходом. Весь сентябрь будет насыщен праздничными событиями. Горожан обещают порадовать фестивалем водной стихии, ключевым событием которого станет фестиваль ухи. Конкурс на приготовление этого блюда планируется провести среди мончегорских поваров.
Запланированы также световое шоу в День города; фестиваль воздушных змеев; фестиваль «Город в движении»; квест (пешеходный, велосипедный и автомобильный, все задания будут связаны с историей Мончегорска).
В день города 23 сентября состоится праздничный концерт, всем жителям города будет предложено принять участие в организованном театрализованном шествии по проспекту Металлургов под звуки оркестра Северного флота. Планируется выставка военной техники Северного Флота. 26 августа состоится второй Международный поэтический фестиваль «Табуретка», а 2 сентября — традиционный День урожая.
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